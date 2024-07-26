«Он основа MCU»: Кевин Файги получил звезду на Аллее Славы

Глава Marvel Studios Кевин Файги получил свою звезду на голливудской Аллее Славы. На церемонию его пришли поддержать Райан Рейнолдс и Хью Джекман из «Дэдпула и Росомахи».
«Его забота об этих персонажах и, что еще важнее, его забота о людях, которые играют этих персонажей, — это говорит о том, кто он такой. И это искренне трогает меня во всех отношениях. Файги — основа MCU. Он поддерживает вселенную Marvel живой и здоровой, и без него все это не работает», — сказал в своей речи Рейнолдс.
Джекман во время выступления вспомнил, как глава Marvel угостил его бифштексом после прослушивания на роль Росомахи в фильме «Люди Икс» (2000). Тогда он подумал, что не получил роли.
«Не знаю, жалел ли он меня или что‑то еще, но он нашел время, чтобы позаботиться обо мне», — сказал Джекман, а затем вручил Файги подарочный сертификат на 15 долларов в стейк-хаус.
Среди гостей на церемонии также присутствовали и другие звезды MCU. Среди них были Крис Эванс и Себастьян Стэн («Капитан Америка»), Бри Ларсон («Капитан Марвел»), Ке Хюи Кван («Локи»), Крис Пратт («Стражи Галактики»), Лю Сыму («Шан-Чи и легенда десяти колец»), Кэтрин Хан («ВандаВижен»), Дэвид Харбор («Черная Вдова») и Эмма Коррин («Дэдпул и Росомаха»).
Файги начал свою карьеру в качестве ассистента на съемках таких фильмов, как «Вулкан» и «Вам письмо». Затем он стал продюсером супергеройских фильмов, основанных на персонажах Marvel. Первой его лентой стали «Люди Икс» в 2000 году. С тех пор Файги является продюсером, сопродюсером, исполнительным продюсером или помощником продюсера почти всех фильмов Marvel.
В 2006 году Marvel Studios назначила Файги президентом по производству. Именно он запустил Кинематографическую вселенную Marvel (MCU), начиная с фильма «Железный человек» 2008 года. В 2019-м Файги дополнительно повысили до главного креативного директора по всему кино- и телеконтенту Marvel.