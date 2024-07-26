«Он основа MCU»: Кевин Файги получил звезду на Аллее Славы

«Его забота об этих персонажах и, что еще важнее, его забота о людях, которые играют этих персонажей, — это говорит о том, кто он такой. И это искренне трогает меня во всех отношениях. Файги — основа MCU. Он поддерживает вселенную Marvel живой и здоровой, и без него все это не работает», — сказал в своей речи Рейнолдс.