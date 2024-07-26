Экранизация Bioshock станет «более личным и менее масштабным» фильмом из‑за урезания бюджета

Действие первой игры Bioshock, вышедшей в 2007 году, разворачивается в огромном подводном городе под названием Rapture. Он должен был стать новой утопией, но вместо этого погрузился в хаос и насилие. Захватывающий сюжет игры и яркое философское мировоззрение поразили воображение геймеров. В 2010 и 2013 годах за первой частью последовали продолжения, а всего по миру было продано более 39 млн копий серии.