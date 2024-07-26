Экранизация Bioshock станет «более личным и менее масштабным» фильмом из‑за урезания бюджета

Экранизация видеоигры Bioshock получит значительно меньший бюджет от Netflix и станет «более личным фильмом». Об этом сообщил продюсер Рой Ли («Лего. Фильм») на San Diego Comic-Con, передает Variety.
Впервые об адаптации легендарной игровой франшизы объявили в феврале 2022 года как о партнерстве Netflix со студиями 2K и Take-Two Interactive. Однако с того момента на посту главы Netflix Скотта Стубера сменил Дэн Лин, который предложил более скромный подход к адаптации по сравнению с планами Стубера, предусматривавшими большие расходы на серию фильмов.
«Новое руководство урезало бюджеты. Поэтому мы делаем гораздо более скромный вариант картины. Это будет более личный фильм, а не грандиозный, большой проект», — уточнил Ли.
Действие первой игры Bioshock, вышедшей в 2007 году, разворачивается в огромном подводном городе под названием Rapture. Он должен был стать новой утопией, но вместо этого погрузился в хаос и насилие. Захватывающий сюжет игры и яркое философское мировоззрение поразили воображение геймеров. В 2010 и 2013 годах за первой частью последовали продолжения, а всего по миру было продано более 39 млн копий серии.
Режиссером проекта все еще числится Фрэнсис Лоренс, работавший над фильмами «Я — легенда!», «Константин» и «Голодные игры».