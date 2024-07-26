Джордан Пил снимет ремейк шоу «Жестокие игры» со скрытой камерой

Создатель фильмов «Прочь», «Мы» и «Нет» Джордан Пил поработает над новым сезоном шоу «Жестокие игры», передает Forbes.
Передача, выходившая с 2003 по 2013 год, была построена на розыгрышах со скрытой камерой. В каждом эпизоде жертвы попадали в комические и страшные ситуации, обычно с применением спецэффектов и грима.
В новой версии шоу, заказанной USA Network у Пила и его компании Monkeypaw Productions, мастер хоррора «превратит ничего не подозревающих людей в главных героев их собственных фильмов ужасов».
«„Жестокие игры“ предлагают кинематографический подход к концепции скрытой камеры. Подставленные друзьями и родственниками, невольные участники розыгрыша попадают в уморительно закрученные сценарии с захватывающими историями, которые стирают границы реальности, ужаса и комедии. По мере того как они будут принимать одно решение за другим, зрители будут смеяться, нервничать и затаив дыхание ждать продолжения», — гласит официальный лонглайн.
«Джордан Пил — один из самых изобретательных режиссеров современности, способный абсолютно на все. Для нас большая честь поработать с ним над первым совместным проектом», — сказала Кори Хенсон из NBCUniversal Entertainment.
В мае Пил анонсировал свой новый фильм ужасов «Him». Его премьера состоится 19 сентября 2025 года. В картине снимутся Марлон Уэйанс, Тирик Уизерс, Джулия Фокс, Тим Хайдекер, Джим Джеффрис, рэпер Guapdad 4000 и номинантка на «Грэмми» Тьерра Вак. Сюжет расскажет о многообещающем молодом футболисте, которого приглашают тренироваться у легендарного, но стареющего игрока.