Джордан Пил снимет ремейк шоу «Жестокие игры» со скрытой камерой

«„Жестокие игры“ предлагают кинематографический подход к концепции скрытой камеры. Подставленные друзьями и родственниками, невольные участники розыгрыша попадают в уморительно закрученные сценарии с захватывающими историями, которые стирают границы реальности, ужаса и комедии. По мере того как они будут принимать одно решение за другим, зрители будут смеяться, нервничать и затаив дыхание ждать продолжения», — гласит официальный лонглайн.