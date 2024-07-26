Райан Рейнольдс хотел снять «Дэдпула и Росомаху» под видом фейкового фильма «Альфа-коп»

«Он должен был быть ужасным», — говорит Рейнольдс о фильме. «Примерно 10 человек в Америке пришли бы смотреть его в премьерный уик-энд, а через пять минут после начала картины на экране появится бы логотип Marvel, и они бы поняли, что на самом деле смотрят «Дэдпула и Росомаху». Проблема в том, что если бы мы успели довести все до финальной стадии и все бы сорвалось, это было бы просто душераздирающе».