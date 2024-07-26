Райан Рейнольдс хотел снять «Дэдпула и Росомаху» под видом фейкового фильма «Альфа-коп»

Райан Рейнольдс рассказал о первоначальной идее съемок «Дэдпула и Росомахи», которая включала создание фейкового мини-фильма о двух полицейских. Так создатели хотели предотвратить утечку в сеть деталей супергейройского блокбастера.
«Идея заключалась в том, чтобы снять фальшивый фильм под названием «Альфа-коп», который был бы намеренно плохим. … Мы даже сделали постер. В нем рассказывалось о двух парнях, у которых один мозг на двоих, и вместе они образуют идеального копа», — поделился Рейнольдс в последнем эпизоде шоу «Hot Ones», где он появился вместе с Хью Джекманом.
Он признался, что «потрясен тем, что им удалось снять «Дэдпула и Росомаху» без того, чтобы «одни из самых больших сюрпризов фильма просочились в сеть».
По словам Рейнольдса, слоган к «Альфа-копу» гласил: «Два копа, один мозг, сплошные яйца». По задумке, пока в медиа рекламировали бы фальшивый фильм, съемочная команда бы тайно работала над «Дэдпулом и Росомахой». Когда зрители наконец дошли бы до кинотеатров, их ждал бы огромный сюрприз.
«Он должен был быть ужасным», — говорит Рейнольдс о фильме. «Примерно 10 человек в Америке пришли бы смотреть его в премьерный уик-энд, а через пять минут после начала картины на экране появится бы логотип Marvel, и они бы поняли, что на самом деле смотрят «Дэдпула и Росомаху». Проблема в том, что если бы мы успели довести все до финальной стадии и все бы сорвалось, это было бы просто душераздирающе».
В итоге создателям блокбастера все же удалось снять ленту без утечек самых больших камео-сюрпризов. Ранее исполнительный продюсер Венди Джейкобсон рассказала GamesRadar+, что студия запустила фальшивые слухи в сети, чтобы «сохранить камео в секрете».
Мировая премьера «Дэдпула и Росомахи» состоялась 25 июля. В российских кинотеатрах картина появится не раньше 29 июля в предсеансовом обслуживании. Первые рецензии на картину оказались неоднозначными. На Rotten Tomatoes у супергеройского боевика рейтинг в 80% «свежести». Metacritic дает фильму оценку в 56 балла из 100.