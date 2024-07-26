В Париже прошла акция протеста бездомных, которых хотели выселить из города перед Олимпиадой

Сегодня в 09:49
Фото: Utopia 56/X

Более 300 бездомных, которых власти французской столицы пытались выселить из Парижа перед Олимпийскими играми, организовали стихийный протест возле мэрии XVIII округа и потребовали предоставить им жилье. Об этом сообщила гуманитарная ассоциация Utopia 56.

«Более 300 человек, отцы, матери и дети. Самому младшему — три недели», — рассказали ее сотрудники на странице в соцсети X. Большинство протестующих ночевали на улице на подстилках под одеялами прямо на тротуаре. «Пока Франция готовится принимать гостей, эти семьи выживают на улицах», — говорится в заявлении ассоциации.

«Это люди, которых правительство месяцами пытается отправить в регионы, но они отказываются, потому что у них своя жизнь в Париже, дети в школе, бюрократические формальности. Здесь есть люди, которые работают, которые находятся здесь годами», — рассказал основатель ассоциации Ян Манзи. По его словам, бездомных выселяли из «сквотов» — незаконно заселенных пустующих зданий и квартир. Кроме того, власти закрыли «тысячи мест» во временных убежищах в преддверии Игр.

По информации СМИ, власти города предложили временное заселение для 40 женщин и детей, но участники протеста и представители ассоциации отвергли это предложение, потребовав найти жилье и для мужчин.

Весь последний год французские власти массово выселяют за пределы Парижа проживающих на улицах бездомных. По информации инициативной группы Revers de la m daille, с 1 мая 2023 года по 1 апреля 2024 года из Парижа в регионы были отправлены 12,5 тыс. человек, при этом в июне и в июле полиция продолжала выселять обитателей палаточных городков под мостами и сквотов.

Людей вывозили за пределы Парижа, в том числе в Орлеан или Страсбург, предоставляя им на определенный срок места для проживания, по истечении которого они вновь оказывались на улице.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами