В Париже прошла акция протеста бездомных, которых хотели выселить из города перед Олимпиадой

«Это люди, которых правительство месяцами пытается отправить в регионы, но они отказываются, потому что у них своя жизнь в Париже, дети в школе, бюрократические формальности. Здесь есть люди, которые работают, которые находятся здесь годами», — рассказал основатель ассоциации Ян Манзи. По его словам, бездомных выселяли из «сквотов» — незаконно заселенных пустующих зданий и квартир. Кроме того, власти закрыли «тысячи мест» во временных убежищах в преддверии Игр.