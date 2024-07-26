Госдума одобрила в первом чтении запрет рекламы в экстремистских соцсетях

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о запрете рекламы в признанных экстремистскими социальных сетях.
«У Facebook* и Instagram* и сейчас большая аудитория в России. Многие продолжают пользоваться этими ресурсами, обходя блокировки через VPN. И это позволяет той же компании Meta* зарабатывать на рекламном российском рынке», — заявил один из авторов законопроекта Александр Хинштейн.
Инициатива позволит лишить владельцев экстремистских ресурсов прибыли от рекламы, так как доход от рекламы «позволяет им создавать новый контент, включая запрещенную информацию, и поддерживать интерес пользователей к своим ресурсам».
«Законопроект не повлечет негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности», — утверждают депутаты.
В Ассоциации блогеров и агентств с такой позицией не согласились и обратились в Госдуму с просьбой не принимать закон. Они заявили, что в России отсутствует аналог Instagram с аудиторией более 1 млн человек, и назвали идею депутатов противоречащей здоровой конкуренции и антимонопольному законодательству.
«Если блогер размещает рекламу на этих площадках, он не нарушает закон и использует их только как инструмент. Все средства от рекламы идут напрямую блогеру, который может работать через агентство или самостоятельно. В обоих случаях оборот рекламных бюджетов осуществляется внутри России, и с этих средств платятся налоги», — говорится в обращении.
В конце февраля 2024 года Госдума в окончательном чтении приняла закон о запрете на размещение рекламы на ресурсах иноагентов. Его авторами стали 395 депутатов. Нарушение закона будет наказываться штрафом до 500 тыс. рублей.
* Instagram и Facebook принадлежат Meta, признанной в России экстремистской организацией, их деятельность в стране запрещена.