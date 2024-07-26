Ребекка Фергюсон сыграет в фильме «Острые козырьки»

Сериал «Острые козырьки» выходил с 2013 года и завершился в апреле 2022-го после шести сезонов. Действие шоу разворачивается в 1919 году в Великобритании, переживающей последствия Первой мировой войны. В центре сюжета борьба преступных группировок, из которых одна из самых могущественных — «Острые козырьки».