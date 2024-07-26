Ребекка Фергюсон сыграет в фильме «Острые козырьки»

Звезда «Дюны» Ребекка Фергюсон присоединилась к актерскому составу предстоящего фильма «Острые козырьки» от Netflix. Об этом сообщает Deadline.
Подробности о роли Фергюсон пока держатся в секрете. В Netflix объявил о начале съемок «Острых козырьков», в которых Киллиан Мерфи вернется к культовой роли Томми Шелби, лидера одноименной бирмингемской бандитской банды.
Режиссером выступит Том Харпер, который снял вторую половину первого сезона сериала. Сценарий к фильму написал создатель «Острых козырьков» Стивен Найт.
Подробности сюжета пока держатся в секрете, но Найт рассказал Deadline в апреле, что действие фильма будет происходить во время Второй мировой войны.
Сериал «Острые козырьки» выходил с 2013 года и завершился в апреле 2022-го после шести сезонов. Действие шоу разворачивается в 1919 году в Великобритании, переживающей последствия Первой мировой войны. В центре сюжета борьба преступных группировок, из которых одна из самых могущественных — «Острые козырьки».