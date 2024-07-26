OpenAI анонсировал новый поисковик SearchGPT

OpenAI анонсировал тестовый запуск поисковика SearchGPT на базе искусственного интеллекта. Об этом говорится на сайте компании.
Новая поисковая система будет обобщать информацию с сайтов, в том числе новостных, и позволять пользователям задавать вопросы, как они уже делают это в ChatGPT.
«SearchGPT быстро и напрямую ответит на ваши вопросы, предоставив актуальную информацию из Интернета и предоставив четкие ссылки на соответствующие источники», — говорится в релизе OpenAI.
На первом этапе доступ к SearchGPT получит небольшая группа пользователей — около 10 000 человек.
Financial Times называет разработку нового инструмента «прямым вызовом Google», который в мае прошлого года заявил, что будет использовать технологии ИИ в поиске. В будущем OpenAI планирует интегрировать SearchGPT в ChatGPT. ChatGPT уже может выполнять веб-поиск с помощью Bing, но SearchGPT будет нацелен на веб-поиск с помощью ИИ.
Компания утверждает, что SearchGPT сделает веб-поиск быстрее и проще. Однако эффективность такого поиска пока неизвестна, так как технология все еще находится на ранней стадии развития.
«ИИ-поиск станет одним из ключевых способов навигации людей в Интернете, и в эти первые дни очень важно, чтобы технология была построена таким образом, чтобы ценить, уважать и защищать журналистику и издателей», — сказал генеральный директор The Atlantic Николас Томпсон.