OpenAI анонсировал новый поисковик SearchGPT

Financial Times называет разработку нового инструмента «прямым вызовом Google», который в мае прошлого года заявил, что будет использовать технологии ИИ в поиске. В будущем OpenAI планирует интегрировать SearchGPT в ChatGPT. ChatGPT уже может выполнять веб-поиск с помощью Bing, но SearchGPT будет нацелен на веб-поиск с помощью ИИ.