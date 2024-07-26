Госдума разрешила вырубку леса вокруг Байкала в течение 10 лет

Природоохранные организации и ученые неоднократно выступали против законопроекта, поскольку он может привести к разрушению экосистемы Байкала. Петиция против вырубки лесов собрала почти 110 тыс. подписей. Более ста специалистов обратились к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой не допустить принятия документа.