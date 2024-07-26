Госдума разрешила вырубку леса вокруг Байкала в течение 10 лет

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, разрешающий вырубать лес вблизи озера Байкал вплоть до конца 2034 года. Об этом стало известно из публикации на сайте нижней палаты парламента.
Сплошную вырубку легализовали на территории площадью около 7 тыс. гектаров. Эта мера потребовалась для расширения Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей.
Инициатива затронула в том числе земли в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Лесные территории теперь смогут перевести в число «земель иных категорий».
Природоохранные организации и ученые неоднократно выступали против законопроекта, поскольку он может привести к разрушению экосистемы Байкала. Петиция против вырубки лесов собрала почти 110 тыс. подписей. Более ста специалистов обратились к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой не допустить принятия документа.
Впервые сплошные рубки леса возле Байкала разрешили в 2020 году — вновь для расширения магистралей. Подписанный Владимиром Путиным закон разрешал вырубать деревья до конца 2024 года. Новый же продлевает разрешение еще на 10 лет.
Модернизацию БАМа и Транссиба планируется провести до 2035 года. На масштабный проект выделят свыше 3,7 трлн рублей. Владимир Путин утверждал, что развитие БАМа увеличит экспортные возможности России в Евразии.