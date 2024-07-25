На ютуб-канале Netflix опубликовали тизер сериала «Хаос», рассказывающего о современной жизни олимпийских богов. Главную роль в шоу исполнил Джефф Голдблюм, известный по «Парку Юрского периода».
Он сыграл Зевса — главу древнегреческого пантеона, переживающего из‑за того, что люди больше не поклоняются ему. Герой обитает в роскошном дворце на Олимпе и управляет стихиями, устраивая на Земле пожары и другие катастрофы.
Его благополучное и немного однообразное бытие вскоре должно завершиться «священным днем», знаменующим конец света. Но у родственников бога, кажется, другие планы на будущее — они мечтают захватить власть Зевса и править миром.
Пока Зевс готовится «стереть ублюдков с лица чертовой Земли», а люди опрометчиво бросают богам вызов, семейство олимпийцев решается начать войну за власть. Но отношения внутри этого странного рода далеки от идеала.
За приключениями богов и людей можно будет следить на Netflix c 29 августа. Зрители увидят Геру в в исполнении Джанет Мактир («Озарк»), Аида — Дэвида Тьюлиса («Гарри Поттер»), Орфея — Киллиана Скотта, Посейдона — Клиффа Кертиса, Диониса — Набхана Ризвана и других.
В эпизодах шоу появятся Деби Мазар, Стэнли Таунсенд («Режим»), Лейла Фарзад, Аврора Перрино. Автором «Хаоса» выступил Чарли Ковелл, создатель сериала «Конец ***ого мира».
Над «Хаосом» работали продюсеры, стоявшие за «Чернобылем». Режиссерами шоу выступили Джорджи Бэнкс-Дэвис («Газетчицы», «Я ненавижу Сьюзи») и Руньяраро Мапфумо («Сексуальное просвещение»).