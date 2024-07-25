Ученые выяснили, что умеренное употребление алкоголя все-таки не безвредно

Канадские ученые опровергли мнение, что умеренное употребление алкоголя не вредит здоровью. Об этом сообщил The Guardian.
Специалисты изучили 107 опубликованных исследований о привычках людей, пьющих алкогольные напитки, и продолжительности их жизни. Они обнаружили, что потребителей алкоголя сравнивали с людьми, которые не пьют или делают это очень редко, без учета того, что вторая группа людей в прошлом все же выпивала.
Многие из респондентов, которые рассматривались как непьющие, в действительности сократили потребление алкоголя из‑за плохого состояния здоровья. Следовательно, показатели здоровья любителей спиртного были не столь хороши, как считалось ранее.
«Это был пропагандистский ход алкогольной промышленности — утверждать, что умеренное употребление их продукции продлевает жизнь людей», — заявил доктор Тим Стоквелл из Университета Виктории.
Он добавил, что идея о пользе небольших объемов алкоголя «повлияла на национальные рекомендации по употреблению» во всем мире и «стала препятствием для эффективной разработки политики» в области здравоохранения.
Ранее считалось, что уровень смертности ниже всего среди людей, которые пьют немного — даже ниже, чем у убежденных трезвенников. Теперь же эти данные можно пересмотреть.
«Оценки пользы алкоголя для здоровья были преувеличены, в то время как его вред недооценивался в большинстве предыдущих исследований», — подчеркнул Стоквелл.
Бывший главный врач Англии Салли Дэвис уже заявляла, что безопасного уровня потребления алкоголя не существует. В 2018 году исследование подтвердило ее точку зрения. Оно установило, что алкоголь — ведущий фактор риска преждевременной смерти и инвалидности среди людей в возрасте от 15 до 49 лет. Кроме того, около 27% случаев смерти от рака среди женщин и 19% среди мужчин старше 50 лет были связаны с привычкой употреблять алкоголь.
В 2023 году крупное исследование, в котором поучаствовали более полумиллиона китайских мужчин, выявило связь между распитием спиртного и более чем 60 заболеваниями, включая цирроз печени, инсульт, несколько видов рака желудочно-кишечного тракта, подагру, катаракту и язву желудка.