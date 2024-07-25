Ученые выяснили, что умеренное употребление алкоголя все-таки не безвредно

Бывший главный врач Англии Салли Дэвис уже заявляла, что безопасного уровня потребления алкоголя не существует. В 2018 году исследование подтвердило ее точку зрения. Оно установило, что алкоголь — ведущий фактор риска преждевременной смерти и инвалидности среди людей в возрасте от 15 до 49 лет. Кроме того, около 27% случаев смерти от рака среди женщин и 19% среди мужчин старше 50 лет были связаны с привычкой употреблять алкоголь.