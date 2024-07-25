Модель Мария Дартс обвинила бывшего мужа в похищении ребенка

Российская модель Мария Дартс обвинила бывшего мужа Александра Космина в похищении их общего ребенка. Девушка заявила в инстаграме*, что экс-супруг организовал нападение на нее и увез двухлетнего сына в неизвестном направлении.
Дартс поделилась, что 22 июля во время прогулки с сыном на нее напала незнакомая женщина. Она начала удерживать модель и избивать прямо на детской площадке. В это время, как рассказала Мария, Космин схватил ребенка и «закинул его в машину».
Бывшему мужу, как утверждает Дартс, помогал сообщник — 23-летний Илья Абаев. Он якобы был за рулем автомобиля, на котором увезли сына Марии. По словам девушки, напавшая на нее женщина приходится сестрой Абаеву, ее зовут Амина Джамалханова.
Фото Александра Космина, бывшего мужа Марии Дартс
Фото Ильи Абаева
Фото Амины Джамалхановой
Фото Андрея Космина, отца экс-мужа Марии Дартс
Фото Светланы Косминой, матери экс-мужа Марии Дартс
Фото Александра Космина с ребенком
«Эта женщина по просьбе моего бывшего мужа „присматривала“ за мной неделями, чтобы выследить и силой украсть моего сына. Александр нашел незнакомых людей на улице, заплатил им деньги, и они помогали ему в слежке и после краже моего ребенка», — рассказала модель.
По мнению Дартс, сыну грозит опасность. Космин и его семья, как говорит Мария, в данный момент не выходят на связь, а правоохранители «бездействуют». Тем временем модель сообщила, что уже подала против отца ребенка иск о педофилии.
Владислав Космин, сын Марии Дартс
Мария Дартс с сыном
«С ребенком мой бывший муж никогда не проживал постоянно в одном доме, ребенок отца давно не видел, практически его не знает. Ребенок очень привязан к матери, бабушке и дедушке и сейчас испытывает колоссальный стресс», — считает девушка.
Дартс также рассказала, что экс-супруг неоднократно применял к ней насилие. Девушка опубликовала фотографии травм и повреждений, полученных во время похищения сына, и призналась, что точно так же ее тело выглядело во время беременности.
При этом Мария, по ее словам, не запрещала бывшему мужу общаться с ребенком. Девушка приглашала отца мальчика приехать к ней в гости, провести с ним время и заодно наладить общение ради блага сына.
Модель попросила сообщить ей информацию о местонахождении Александра Космина, его родителей Светланы и Андрея Косминых, Ильи Абаева или Амины Джамалхановой, которая представляется как Алина.
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