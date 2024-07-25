Модель Мария Дартс обвинила бывшего мужа в похищении ребенка

Сегодня в 00:53
Фото: mary_darts

Российская модель Мария Дартс обвинила бывшего мужа Александра Космина в похищении их общего ребенка. Девушка заявила в инстаграме*, что экс-супруг организовал нападение на нее и увез двухлетнего сына в неизвестном направлении.

Дартс поделилась, что 22 июля во время прогулки с сыном на нее напала незнакомая женщина. Она начала удерживать модель и избивать прямо на детской площадке. В это время, как рассказала Мария, Космин схватил ребенка и «закинул его в машину».

Бывшему мужу, как утверждает Дартс, помогал сообщник — 23-летний Илья Абаев. Он якобы был за рулем автомобиля, на котором увезли сына Марии. По словам девушки, напавшая на нее женщина приходится сестрой Абаеву, ее зовут Амина Джамалханова.

1/6

Фото Александра Космина, бывшего мужа Марии Дартс

© mary_darts
2/6

Фото Ильи Абаева

3/6

Фото Амины Джамалхановой

4/6

Фото Андрея Космина, отца экс-мужа Марии Дартс

5/6

Фото Светланы Косминой, матери экс-мужа Марии Дартс

6/6

Фото Александра Космина с ребенком

«Эта женщина по просьбе моего бывшего мужа „присматривала“ за мной неделями, чтобы выследить и силой украсть моего сына. Александр нашел незнакомых людей на улице, заплатил им деньги, и они помогали ему в слежке и после краже моего ребенка», — рассказала модель.

По мнению Дартс, сыну грозит опасность. Космин и его семья, как говорит Мария, в данный момент не выходят на связь, а правоохранители «бездействуют». Тем временем модель сообщила, что уже подала против отца ребенка иск о педофилии.

1/6

Владислав Космин, сын Марии Дартс

© mary_darts
2/6

Мария Дартс с сыном

3/6
4/6
5/6
6/6

«С ребенком мой бывший муж никогда не проживал постоянно в одном доме, ребенок отца давно не видел, практически его не знает. Ребенок очень привязан к матери, бабушке и дедушке и сейчас испытывает колоссальный стресс», — считает девушка.

Дартс также рассказала, что экс-супруг неоднократно применял к ней насилие. Девушка опубликовала фотографии травм и повреждений, полученных во время похищения сына, и призналась, что точно так же ее тело выглядело во время беременности.

1/6
© mary_darts
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6

При этом Мария, по ее словам, не запрещала бывшему мужу общаться с ребенком. Девушка приглашала отца мальчика приехать к ней в гости, провести с ним время и заодно наладить общение ради блага сына.

Модель попросила сообщить ей информацию о местонахождении Александра Космина, его родителей Светланы и Андрея Косминых, Ильи Абаева или Амины Джамалхановой, которая представляется как Алина.

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами