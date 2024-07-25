В легких мужчины из Китая обнаружили перец чили. Из‑за него пациент постоянно кашлял

54-летний мужчина по фамилии Хсю из Китая в течение двух лет не мог выявить причину постоянного кашля. Он подозревал у себя рак или другое опасное заболевание, но на самом деле в его легких застрял кусочек перца чили. Об этом написал South China Morning Post.
Мужчине не помогали медикаменты, а врачи терялись в догадках, как помочь пациенту. В результате Хсю сделали сканирование легких: оно выявило некое образование диаметром в сантиметр, которое сперва приняли за опухоль.
Китайца направили на операцию, во время которой хирурги должны были получить образец легочной ткани. К удивлению врачей оказалось, что Хсю попросту вдохнул кусочек перца.
Узнав об этом, Хсю вспомнил, как два года назад подавился едой и сильно закашлялся. Тогда кусочек чили, вероятно, и попал в его легкие. Он застрял в правом легком мужчины и вызвал реакцию лимфатической системы.
Врачи поделились, что они нередко находят в легких пациентов посторонние предметы. В практике медиков, оперировавших Хсю, были кости животных, сережки и даже фрагменты зубных протезов.