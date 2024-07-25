В легких мужчины из Китая обнаружили перец чили. Из‑за него пациент постоянно кашлял

Вчера в 23:35
Фото: Toa Heftiba/Unsplash

54-летний мужчина по фамилии Хсю из Китая в течение двух лет не мог выявить причину постоянного кашля. Он подозревал у себя рак или другое опасное заболевание, но на самом деле в его легких застрял кусочек перца чили. Об этом написал South China Morning Post.

Мужчине не помогали медикаменты, а врачи терялись в догадках, как помочь пациенту. В результате Хсю сделали сканирование легких: оно выявило некое образование диаметром в сантиметр, которое сперва приняли за опухоль.

Китайца направили на операцию, во время которой хирурги должны были получить образец легочной ткани. К удивлению врачей оказалось, что Хсю попросту вдохнул кусочек перца.

Узнав об этом, Хсю вспомнил, как два года назад подавился едой и сильно закашлялся. Тогда кусочек чили, вероятно, и попал в его легкие. Он застрял в правом легком мужчины и вызвал реакцию лимфатической системы.

Врачи поделились, что они нередко находят в легких пациентов посторонние предметы. В практике медиков, оперировавших Хсю, были кости животных, сережки и даже фрагменты зубных протезов.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами