Netflix показал трейлер фильма «Его три дочери» с Элизабет Олсен и Наташей Лионн

На ютуб-канале Netflix опубликовали трейлер фильма «Его три дочери» Азазеля Джейкобса, автора «Моцарта в джунглях» и «Соболезную вашей утрате».
Новый проект режиссера расскажет о сестрах, которые воссоединяются ради ухода за своим больным отцом. Главные роли в картине исполнили Элизабет Олсен («ВандаВижн»), Наташа Лионн («Жизнь матрешки») и Кэрри Кун («Позолоченный век»).
Трейлер дает представление о разных личностях главных героинь. Одна из них живет на первый взгляд идеальной семейной жизнью. Другая недавно стала употреблять алкоголем. Третья же с трудом ищет себя.
Женщинам приходится преодолеть их разногласия и стать ближе друг к другу, ведь каждой предстоит пройти вскоре через потерю отца. Как героини справятся с этим, станет известно в сентябре.
Фильм выйдет в кинопрокат 6 сентября, а 20 сентября появится на Netflix. В нем можно будет увидеть Джована Адепо, Жасмин Брейси, Хосе Фебуса, Руди Галвана и других артистов.
Оператором ленты выступил Сэм Леви, известный по работе над «Леди Берд» и «Милая Фрэнсис». Сценарий написал Джейкобс, а музыку к картине — Родриго Амаранте («Операция „Шаровая молния“»).