Вивиан Уилсон ответила Илону Маску: «Сходи потрогай траву, *****»

Вивиан Дженна Уилсон ответила своему отцу Илону Маску. Она рассказала, что мужчина почти не участвовал в ее жизни и теперь распространяет ложь о ней. Об этом девушка написала в своем аккаунте в Threads.
Уилсон была рождена мальчиком в семье Маска и писательницы Джастин Уилсон и до 18 лет носила имя Ксавье. Через два дня после наступления совершеннолетия она подала документы на легальную перемену пола и заявила, что не хочет иметь ничего общего с биологическим отцом.
В начале недели миллиардер заявил, что Ксавье «убил „вирус воукизма“», из‑за которого тот стал принимать блокаторы полового созревания. Более того, по словам Маска, его как отца, по сути, заставили подписать документы с одобрением трансперехода, угрожая самоубийством ребенка. Бизнесмен отметил, что не до конца понимал происходящее из‑за перенесенного коронавируса.
Вдобавок к этому миллиардер написал, что Уилсон была рождена гомосексуалом и «немного аутистом» и это два атрибута, влияющих на возникновение гендерной дисфории.
«Я понял это, когда [Ксавье] было 4 года и он стал советовать мне пиджаки, говорил, что я чудесно в них выгляжу, а еще полюбил мюзиклы и театр. Но он не был девочкой», — отметил Маск.
Девушка пишет, что ничего из рассказа Маска никогда не происходило: «Это самый настоящий фейк, не знаю, откуда он это взял. Наверняка вспомнил случайный стереотип о геях и решил, что этого хватит, чтобы заработать себе симпатию».
Уилсон отрицает увлечение театром и одеждой в раннем возрасте. «Я не „любила мюзиклы и театр“, мне было четыре года ***** [блин], я даже не знала, что это такое. С мюзиклами я впервые столкнулась в 8-м классе, когда мой брат увлекся „Гамильтоном“ и включал его так часто, что я прокляла весь жанр».
«Я никогда не выбирала ему пиджаков и точно не называла их чудесными, что это за хрень, мне было четыре года. Это так очевидно, я даже не понимаю, что здесь объяснять и как люди верят в эту чушь», — подчеркнула она.
«Он не знает, каким ребенком я была, просто потому что не проводил со мной времени. А когда был рядом, безжалостно издевался над моей женственностью и квирностью», — делится Уилсон.
«Конечно, вам он никогда этого не скажет, поэтому сводит меня до невинного стереотипного гея и пользуется им, когда захочет. По-моему, это многое говорит о его отношении к детям и квир-людям», — добавила она.
«Касательно того, что я не женщина. Как скажешь, но штат Калифорния признает меня женщиной, а мнения подлецов меня не волнуют. Очевидно, Илон в своем кетаминовом сознании не может с этим смириться и отчаянно ищет внимания и подтверждения со стороны армии инцелов-дегенератов и подстилок. Иди потрогай траву, ***** [блин]», — подытожила Уилсон.
Кроме того, она прокомментировала и подписанное Маском разрешение на транспереход: «Сказать на подкасте Джордана Питерсона, что я мертва, и признать, что у тебя нулевое понимание прочитанного текста, что тебя обманом заставили подписать документы, которые ты перечитал несколько раз, — это просто пародия на самого себя. Честно, настоящая комедия».