Вивиан Уилсон ответила Илону Маску: «Сходи потрогай траву, *****»

Уилсон отрицает увлечение театром и одеждой в раннем возрасте. «Я не „любила мюзиклы и театр“, мне было четыре года ***** [блин], я даже не знала, что это такое. С мюзиклами я впервые столкнулась в 8-м классе, когда мой брат увлекся „Гамильтоном“ и включал его так часто, что я прокляла весь жанр».