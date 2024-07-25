Четвертый сезон «Пацанов» посмотрели 55 млн зрителей

Четвертый сезон «Пацанов» собрал более 55 миллионов зрителей по всему миру с момента премьеры. Об этом представители Prime Video сообщили Variety.
Руководство стриминга оценило аудиторию за 39 дней, которые прошли с момента публикации первой серии и закончились релизом 8 эпизода шоу.
По данным платформы, число зрителей супергеройского проекта растет с каждым сезоном. В этот раз она увеличилась на 20% по сравнению с количеством поклонников третьей части.
Представители площадки отметили, что четвертый сезон «Пацанов» занял четвертую позицию в топе самых просматриваемых проектов. Он уступает лишь дебютным сезонам «Властелина колец: Колец власти», «Фоллаута» и «Ричера».
Также в Prime Video уточнили, что 60% аудитории сериала находятся за пределами США, а чаще других проектов его смотрели пользователи из Великобритании, Бразилии, Индии, Германии, Канаде, Франции, Мексике, Испании и Италии.
Впрочем, он не закончит историю о мире людей и алчных супергероев. Зрителей также ждет второй сезон «Поколения „Ви“», новый проект «Пацаны: Мексика» и еще один неназванный спин-офф.
Еще недавно Энтони Старр признался, что его раздражают сравнения с Хоумлендером. Вне съемочной площадки актер старается дистанцироваться от персонажа.
«Люди удивляются: „Вау, ты на самом деле не похож на Хоумлендера“. А я отвечаю: „Ну да, он психопат и нарцисс, так что спасибо за комплимент“», — говорит он.