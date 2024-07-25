В Музее Виктории и Альберта в Лондоне откроется выставка, посвященная Тейлор Свифт

В Музее Виктории и Альберта в Лондоне откроется выставка, посвященная американской певице Тейлор Свифт. Об этом сообщило Associated Press.
Вплоть до 8 сентября поклонники артистки смогут увидеть ее костюмы, гитары и другие памятные предметы. В ходе экспозиции посетители узнают больше о разных вехах в творчестве Свифт.
«У Тейлор было так много по-настоящему знаковых вещей и образов на протяжении ее карьеры, начиная с момента ее появления в кантри. Это замечательно — иметь возможность поделиться ее музыкальностью и ее микрофоном», — отметила Кейт Бейли, старший куратор отдела театра и перформансов Музея Виктории и Альберта.
По словам специалиста, музей станет «идеальным местом для показа коллекции Тейлор Свифт». «Думаю, в творчестве Тейлор очень много точек соприкосновения с искусством, литературой, историей», — пояснила Бейли.
Выставка в Лондоне станет уже не первой экспозицией, посвященной Свифт. В 2023 году Музей искусств и дизайна в Нью-Йорке провел выставку «Тейлор Свифт: рассказчица историй».