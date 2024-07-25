В Музее Виктории и Альберта в Лондоне откроется выставка, посвященная Тейлор Свифт

«У Тейлор было так много по-настоящему знаковых вещей и образов на протяжении ее карьеры, начиная с момента ее появления в кантри. Это замечательно — иметь возможность поделиться ее музыкальностью и ее микрофоном», — отметила Кейт Бейли, старший куратор отдела театра и перформансов Музея Виктории и Альберта.