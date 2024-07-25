Единый регулятор азартных игр собрал больше 16 млрд отчислений от букмекеров за полгода

Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ) привлек в бюджет 16,5 млрд рублей отчислений от букмекеров. Эти деньги пойдут на развитие российского спорта. Ведомство поделилось статистикой в своем телеграм-канале.
Представители регулятора обратили внимание, что сумма целевых отчислений за четыре года выросла в 7 раз. В 2020 году, когда он еще не начал работу, букмекеры принесли бюджету лишь 2,3 млрд рублей отчислений. В 2021-м, на первый год деятельности ведомства, оно собрало уже 10 млрд рублей, в 2022-м — 13,8 млрд, в 2023-м — 19,1 млрд.
В руководстве ЕРАИ эти результаты объясняют активной борьбой с серыми ставочниками и казино, а также новыми законами о регуляции отрасли.
Ведомство подчеркивает, что незаконная игорная деятельность остается основным источником социальной напряженности рынка азартных игр. Для дальнейшего противостояния нелегальным букмекерам, онлайн-казино и лотереям оно добивается права прямо блокировать незаконные сайты.