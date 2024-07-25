В Японии мужчина, известный в сети как Тори-чан, нашел 40-летнюю банку кока-колы во время хайкинга на горе Кита — и решил попробовать ее содержимое. Об этом сообщил портал What’s The Jam.
Тори-чан принес банку домой и открыл ее. Внутри оказалась жидкость, мало чем отличающаяся от свежей популярной газировки. По словам японца, напиток оказался пригодным для питья.
По словам мужчины, кока-кола не изменила своего вкуса за прошедшие десятилетия. Она осталась газированной и по-прежнему вкусной.
«Я ожидал, что из банки выльется какая‑нибудь странная жидкость, но она выглядела как обычная кола, так что я ее выпил», — рассказал Тори.
Мужчина не поделился, как его желудок отреагировал на просроченный напиток. Подписчики Тори пошутили, что не хотели бы, чтобы он превратился в «сахарного зомби» и случайно запустил зомби-апокалипсис.
Некоторые комментаторы признались, что ни за что не сделали бы то, на что решился японец. «Меня учили никогда не потреблять ничего, что найдено на земле, так что я бы так не смог», — написал один мужчина.
Другой отметил, что кока-кола вряд ли испортилась, поскольку «содержит кислоты с водородным показателем 2,5».