СМИ: Леди Гага и Селин Дион выступят на открытии Олимпийских игр в Париже

Сегодня в 19:18
Фото: celinedion

Певицы Леди Гага и Селин Дион выступят на церемонии открытия Олимпийских игр. Об этом сообщили TMZ и The Hollywood Reporter.

По информации изданий, артистки исполнят дуэтом композицию французской легенды Эдит Пиаф «La vie en rose». Дион, как утверждает Тьерри Моро, будет одета в костюм от Dior с накидкой из розовых и черных перьев.

В СМИ утверждают, что Дион получит за свое выступление гонорар в 2 млн долларов без учета стоимости перелетов и проживания во Франции. Детали о стоимости участия Леди Гаги в шоу и ее готовящемся образе не раскрываются.

Для Дион выступление на открытии Олимпиады станет первым, после того как она объявила о своей борьбе с синдромом скованного человека. Ранее в СМИ уже сообщалось, что певица готовится к возвращению на сцену.

По словам TMZ, Дион прекрасно себя чувствует в преддверии шоу. Ее уже видели в Париже: исполнительница «My Heart Will Go On» остановилась в отеле Le Royal Monceau возле Елисейских Полей — там же, где и Леди Гага.

Дион ранее уже участвовала в церемонии открытия Олимпийских игр: в 1996 году она выступила в Атланте с песней, написанной специально к соревнованиям. Леди Гага же была в 2017 году звездой другого значимого спортивного мероприятия — Супербоула.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами