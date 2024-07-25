СМИ: Леди Гага и Селин Дион выступят на открытии Олимпийских игр в Париже

Певицы Леди Гага и Селин Дион выступят на церемонии открытия Олимпийских игр. Об этом сообщили TMZ и The Hollywood Reporter.
По информации изданий, артистки исполнят дуэтом композицию французской легенды Эдит Пиаф «La vie en rose». Дион, как утверждает Тьерри Моро, будет одета в костюм от Dior с накидкой из розовых и черных перьев.
В СМИ утверждают, что Дион получит за свое выступление гонорар в 2 млн долларов без учета стоимости перелетов и проживания во Франции. Детали о стоимости участия Леди Гаги в шоу и ее готовящемся образе не раскрываются.
Для Дион выступление на открытии Олимпиады станет первым, после того как она объявила о своей борьбе с синдромом скованного человека. Ранее в СМИ уже сообщалось, что певица готовится к возвращению на сцену.
По словам TMZ, Дион прекрасно себя чувствует в преддверии шоу. Ее уже видели в Париже: исполнительница «My Heart Will Go On» остановилась в отеле Le Royal Monceau возле Елисейских Полей — там же, где и Леди Гага.
Дион ранее уже участвовала в церемонии открытия Олимпийских игр: в 1996 году она выступила в Атланте с песней, написанной специально к соревнованиям. Леди Гага же была в 2017 году звездой другого значимого спортивного мероприятия — Супербоула.