Винс Вон в роли уволенного детектива в трейлере «Плохой обезьяны»

На ютуб-канале Apple TV опубликовали трейлер сериала «Плохая обезьяна», в котором главную роль исполнил Винс Вон, известный по фильмам «Четыре Рождества» и «Развод по-американски».
В новом шоу он сыграл детектива в отставке по имени Эндрю, которого уволили за то, что он слишком «безрассудный, безответственный и говорливый». Мужчина безуспешно пытается вернуть работу, когда шериф просит его отправиться в Майами.
Там он знакомится с молодой вдовой, муж которой погиб при загадочных обстоятельствах. Бывшему детективу предстоит выяснить, что случилось. Попутно герой встречает свою экс-подругу с криминальным прошлым.
Как показывает трейлер, Эндрю оказывается втянут в череду событий, которые приводят его к катастрофе. Мужчину пытаются убить, а затем он становится подозреваемым в убийстве.
Помимо Вона, в шоу снялись Л.Скотт Колдуэлл, Роб Дилейни, Мередит Хагнер, Натали Мартинес, Алекс Моффат, Мишель Монахан, Рональд Пит, Джоди Тернер-Смит, Джон Ортис, Зак Брафф, Эшли Николь Блэк и Скотт Гленн.
Сериал поставили по мотивам романа Карла Хайасена. Продюсерами выступили Билл Лоуренс, Джефф Ингольд, Мэтт Тарсес, Маркос Сиега, Вон и Лиза Катцер. Проект выйдет 14 августа на стриминговом сервисе Apple TV.