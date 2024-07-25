Замай: «Меня ищет и мне угрожает Friendly Thug 52 Ngg»

Рэпер Замай рассказал об угрозах от коллеги Friendly Thug 52 NGG. По словам представителя «Антихайпа» в видео, в его прошлую квартиру питерский артист пришел около полуночи вместе с группой людей. «Некоторое время назад Friendly Thug и еще шесть человек приходили на старый адрес, где я когда‑то был прописан и очень давно не живу. Ломились в двери, стучали, звонили, напугали людей, там живущих», — рассказал Замай.
Рэпер подчеркнул, что агрессоры попали на камеры общего наблюдения, и теперь он установил каждого «поименно»: «Friendly Thug, ты приходил в двенадцать ночи зачем? Чтобы увидеть меня в семейниках? Разбудить моего маленького ребенка?»
«Кстати, когда он ломился в квартиру, он представился фанатом. Один стоял перед квартирой, остальные прятались за углом. Хотели избить меня толпой?» — удивился Замай.
Замай отметил, что поведение Тага позволяет «спросить с него как с гада» и рэпер намерен сделать это публично. «Старина, ты че, обиделся? Не надо подсылать ко мне в директ своих мелких бесов. Возьми на себя ответственность отвечать лично», — призвал он оппонента.
«Ты мышь, которая крадется под покровом ночи, ты не искренний и честный пацан, которого ты рисуешь в треках, ты тихушник. <…> Именно поэтому и был мой дисс на тебя: мне не нравится ваше лицемерие, в которое поверили люди из рэпа», — обращается он к оппоненту.
«Ты был барыгой, и тебе хватает ума и совести рассказывать об этом в треках. Ты продавал людям смерть, твой бог тебя накажет за это», — добавил Замай, предложив послушать песню группы «Многоточие» «Убей барыгу».
Конфликт между рэперами начался две недели назад. Замай в новом микстейпе «Lost Tapes 3» оставил адресованный Friendly Thug 52 Ngg трек, в котором заподозрил оппонента в гомосексуальности и наркозависимости, обвинил в воровстве флоу у Key Glock, сказал, что «барыга не человек» и «если гасить барыгу, то едем толпой».