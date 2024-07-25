Замай: «Меня ищет и мне угрожает Friendly Thug 52 Ngg»

Рэпер Замай рассказал об угрозах от коллеги Friendly Thug 52 NGG. По словам представителя «Антихайпа» в видео, в его прошлую квартиру питерский артист пришел около полуночи вместе с группой людей. «Некоторое время назад Friendly Thug и еще шесть человек приходили на старый адрес, где я когда‑то был прописан и очень давно не живу. Ломились в двери, стучали, звонили, напугали людей, там живущих», — рассказал Замай.