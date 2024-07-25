YouTube планируют замедлить в России на 70% в ближайшие недели

«Газета.ru» со ссылкой на источник, близкий к администрации президента, писала, что YouTube планируют окончательно заблокировать в России в сентябре. Дмитрий Песков отрицал эту информацию, утверждая, что власти не собираются ограничивать работу сервиса, а его замедление связано с проблемами с оборудованием, «которое уже более двух лет никак не обновляется». «Других объяснений здесь быть не может», — подчеркивал пресс-секретарь президента.