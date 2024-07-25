YouTube планируют замедлить в России на 70% в ближайшие недели

До конца недели скорость YouTube в России «может снизиться до 40%, а к концу следующей — уже до 70%», заявил глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн. По его словам, эта мера коснется только десктопных версий, а мобильную связь не затронет.
«„Деградация“ YouTube — вынужденный шаг, направленный не против российских пользователей, а против администрации иностранного ресурса, который по-прежнему считает, что может безнаказанно нарушать и игнорировать наше законодательство», — написал депутат в своем телеграм-канале.
Хинштейн сказал, что для замедления YouTube специально выбран летний период, когда многие люди в отпусках и не пользуются видеохостингом с компьютеров. «Деградация YouTube их никак не коснется, зато сам ресурс воочию увидит, что от уговоров государство перешло к конкретным шагам», — отметил он.
Причиной таких мер Хинштейн называет «антироссийскую политику хостинга», который, по словам депутата, «последовательно удаляет каналы» российских блогеров, журналистов и артистов, чья позиция отличается от западной.
12 июля в России сообщили о проблемах с загрузкой видео на ютубе. «Ростелеком» объяснил неполадки проблемами с эксплуатацией оборудования Google, которое используется на сетевой инфраструктуре.
«Газета.ru» со ссылкой на источник, близкий к администрации президента, писала, что YouTube планируют окончательно заблокировать в России в сентябре. Дмитрий Песков отрицал эту информацию, утверждая, что власти не собираются ограничивать работу сервиса, а его замедление связано с проблемами с оборудованием, «которое уже более двух лет никак не обновляется». «Других объяснений здесь быть не может», — подчеркивал пресс-секретарь президента.
В середине июля Роскомнадзор направил запрос в Google с требованием разблокировать более 200 российских аккаунтов на YouTube. Среди них каналы RT и РБК, музыкантов Shaman, Олега Газманова и Юлии Чичериной, писателя Захара Прилепина и блогера Артемия Лебедева.