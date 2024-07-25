Режиссер «Спутника» Егор Абраменко снимет хоррор «Алтарь» с Кайлом МакЛокленом для A24

A24 анонсировала новый хоррор «Алтарь». Его режиссером станет постановщик «Спутника» Егор Абраменко. Об этом пишет Variety.
Сообщается, что в главных ролях появятся Лили Коллинз («Хорошенькая») и дебютант Ханс Бехлинг.
Кроме них в касте есть Кайл МакЛоклен («Твин Пикс», «Фоллаут»), Дженьюари Джонс («Безумцы») и Дэвид Крамхолц («Оппегеймер»).
Автором сценария станет Уилл Судик («Мир Дикого Запада»), сюжет будет основан на рассказе Филипа Фракасси. Подробности пока держат в секрете, известно лишь, что в центре истории окажется подросток, которому вдруг придется серьезно повзрослеть.
Производством картины займется компания Chernin Entertainment, известная по работе над франшизой «Планета обезьян». А24 займется мировой дистрибуцией, дату релиза пока не называют.
Это не первая работа Абраменко в Голливуде. Он также поставил еще один фильм ужасов «God’s Country» со звездой «Крика-6» Мелиссой Баррерой и болгарской актрисой Марией Бакаловой («Борат-2», «Тела, тела, тела»). Картина должна выйти в прокат в апреле, ее продюсером выступил режиссер «Бэтмена» Мэтт Ривз.
Российским зрителям режиссер известен благодаря пока единственной своей полнометражной работой «Спутник». Космический хоррор с Оксаной Акиньшиной, Петром Федоровым и Федором Бондарчуком некоторое время возглавлял американский топ продаж в iTunes.