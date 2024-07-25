Режиссер «Спутника» Егор Абраменко снимет хоррор «Алтарь» с Кайлом МакЛокленом для A24

Это не первая работа Абраменко в Голливуде. Он также поставил еще один фильм ужасов «God’s Country» со звездой «Крика-6» Мелиссой Баррерой и болгарской актрисой Марией Бакаловой («Борат-2», «Тела, тела, тела»). Картина должна выйти в прокат в апреле, ее продюсером выступил режиссер «Бэтмена» Мэтт Ривз.