В Москве двух мужчин признали виновными в пропаганде ЛГБТ* за оральный секс в парке

Как уточняет News.ru, инцидент произошел 17 июля в парке «Красногвардейские пруды». В полицию на прилюдный половой акт пожаловался местный житель, который гулял около среднего пруда с детьми.
Прибывшие на место полицейские задержали мужчин. Они оба оказались гражданами Узбекистана. На суде один из обвиняемых сказал, что просто оказывал помощь другому. Второй же говорил, что спал около пруда.
В качестве наказания по части 5 статьи 6.12 КоАП обоим назначили по 15 суток ареста и постановили их выдворить из страны.
* Верховный суд России признал «Международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в РФ.