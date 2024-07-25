В Москве двух мужчин признали виновными в пропаганде ЛГБТ* за оральный секс в парке

Сегодня в 17:17
Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Пресненский суд Москвы признал двух мужчин виновными в «пропаганде нетрадиционных отношений» за оральный секс в парке. Карточки их административных дел опубликованы на портале столичных судов.

Как уточняет News.ru, инцидент произошел 17 июля в парке «Красногвардейские пруды». В полицию на прилюдный половой акт пожаловался местный житель, который гулял около среднего пруда с детьми.

Прибывшие на место полицейские задержали мужчин. Они оба оказались гражданами Узбекистана. На суде один из обвиняемых сказал, что просто оказывал помощь другому. Второй же говорил, что спал около пруда.

В качестве наказания по части 5 статьи 6.12 КоАП обоим назначили по 15 суток ареста и постановили их выдворить из страны.

* Верховный суд России признал «Международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в РФ.

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