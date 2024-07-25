В Рязанской области украли 60-тонный мост и сдали в металлолом

«Неизвестные лица срезали железнодорожный мост. Не берусь говорить со стопроцентной уверенностью, но у моста есть владельцы — некая организация. Было даже написано заявление в полицию. Еще в прошлом году я здесь гуляла, тут была огромная конструкция, которую построили еще в советское время», — рассказала Коновалова на видео.