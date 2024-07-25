В Рязанской области украли 60-тонный мост и сдали в металлолом

В Рязанской области украли железнодорожный мост весом 60 тонн. Его части нашли в пункте приема металлолома. Региональное МВД начало проверку, пишут «Рязанские новости».
На случившееся обратила внимание местная общественница Светлана Коновалова. Ее обращение к главе Следственного комитета появилось в телеграм-канале «Усы Куракиной».
«Неизвестные лица срезали железнодорожный мост. Не берусь говорить со стопроцентной уверенностью, но у моста есть владельцы — некая организация. Было даже написано заявление в полицию. Еще в прошлом году я здесь гуляла, тут была огромная конструкция, которую построили еще в советское время», — рассказала Коновалова на видео.
Mash уточняет, что конструкция находилась у комбикормового завода в Скопинском районе. Местные жители использовали его в качестве переправы через реку Верду.
Собственники моста оценили ущерб в 300 млн рублей и написали заявление в ФСБ, СК и полицию. Возможно, органы заведут уголовные дела о краже в особо крупном размере и халатности.
На прошлой неделе в Германии полиция помогла студенту вернуть украденный куст конопли, в который юноша положил трекер AirTag. С его помощью молодой человек нашел дом вора, а затем обратился в правоохранительные органы. Спустя несколько дней горшок с каннабисом вернулся к своему хозяину.