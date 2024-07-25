В аэропорту Германии активисты приклеили себя к взлетной полосе

«Солнце еще не взошло, но воздушное сообщение в Германии уже остановлено. Аэропорты — это места, где становится очевидным, что то, что считалось нормальным в прошлом, сегодня мы уже не можем себе позволить. Газ и уголь угрожают нашему существованию», — говорится в сообщении активистов в X.