В аэропорту Германии активисты приклеили себя к взлетной полосе

В крупнейшем аэропорту Германии во Франкфурте экоактивисты из группы Last Generation приклеили себя к взлетно-посадочной полосе в знак протеста против использования ископаемого топлива. Об этом сообщает CNN.
«Солнце еще не взошло, но воздушное сообщение в Германии уже остановлено. Аэропорты — это места, где становится очевидным, что то, что считалось нормальным в прошлом, сегодня мы уже не можем себе позволить. Газ и уголь угрожают нашему существованию», — говорится в сообщении активистов в X.
Участники Last Generation призвали правительство ФРГ «помочь сформировать и подписать юридически обязывающее международное соглашение, которое урегулирует глобальный отказ от нефти, газа и угля к 2030 году».
Руководство аэропорта было вынуждено отменить часть рейсов, а еще часть перенаправить в другой аэропорт.
Акции протеста во Франкфурте прошли через день после того, как экоактивисты устроили серию демонстраций в аэропортах по всей Европе. 24 июля участники Last Generation приклеили свои руки к асфальту в немецком аэропорту Кельн/Бонн. В результате этого инцидента были задержаны трое протестующих.