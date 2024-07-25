Итальянский мэр регулярно гуляет с горожанами, чтобы сбросить лишний вес

«Люди присоединяются поддержать меня в достижении цели, и около 10% пользуются случаем задать мне вопрос. Большинство приходят, чтобы прогуляться и пообщаться с другими. Это очень мотивирует — один бы я ходить не стал, поскольку это слишком скучно, а я слишком ленив», — признается чиновник.