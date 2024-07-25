Итальянский мэр регулярно гуляет с горожанами, чтобы сбросить лишний вес

Мэр итальянского города Вальдоббьядене, 47-летний Лучано Фрегонезе, еженедельно совершает прогулки с горожанами, чтобы сбросить лишние килограммы. Об этом сообщает The Guardian.
В июне Фрегнонезе в третий раз выиграл выборы мэра и пообещал лучше заботиться о своем здоровье. По словам градоначальника, за время работы на этой должности он набрал 50 килограммов и сейчас весит 140.
Чиновник объясняет изменения в фигуре «компанейскими обязательствами» и долгими часами работы. Став мэром, у него не осталось времени на спорт и физическую активность. «Другая проблема — мне нравится есть и пить, а здесь хорошо кормят и поят, поэтому соблюдать диету нелегко», — признается Фрегонезе.
В результате ему стало тяжело ходить и дышать, заболели спина и колени. Последней каплей стало обидное граффити на городской стене — кто‑то обозвал градоначальника «пузатым», и фотография с оскорблением разлетелась по соцсетям.
Тогда он пообещал похудеть до 90 килограммов — именно столько он весил, когда впервые занял мэрское кресло. Несколько недель назад Фрегонезе начал прогулки длиной 5,5 километра вместе с жителями города. На первую пришли 45 человек, а в предыдущий раз набралось 215 участников и 12 собак.
«Люди присоединяются поддержать меня в достижении цели, и около 10% пользуются случаем задать мне вопрос. Большинство приходят, чтобы прогуляться и пообщаться с другими. Это очень мотивирует — один бы я ходить не стал, поскольку это слишком скучно, а я слишком ленив», — признается чиновник.