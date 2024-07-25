Губернатор Вологды по-английски отчитал подчиненную за результаты ЕГЭ по иностранному языку и ошибся

Губернатор Вологодской области отчитал подчиненную за низкие результаты школьников региона на экзаменах по английскому языку. Он сделал это на английском. Видео с совещания появилось в его соцсетях.
На записи глава областного департамента образования Екатерина Целикова отчиталась, что результаты ЕГЭ вологодских школьников выше среднего по стране по всем предметам, кроме английского и информатики.
«I beg your pardon. What’s the difficulty is with English language? What’s wrong with English? I beg your pardon. Please, answer my question», — обратился к чиновнице губернатор Георгий Филимонов. На видео не вошло, что ему ответила Целикова.
В своем вопросе он допустил ошибку. В первом предложении глагол «is» после слова «difficulty» лишний, так как what’s — это сокращенная форма what is.
Ранее Филимонов попал в новости по другому поводу. Он выступил на Дне молодежи в столице субъекта. Со сцены он зачитал трек Run-D.M.C., а затем вместе с бойцами капоэйры показал «вертушку».
«Всегда подтверждаю мысль, что патриот — это не мужик с капустой в бороде. Патриот — это человек, который не может изолироваться от общемирового культурного контекста, от субкультур. Мы не должны погружать себя в узкие рамки стереотипного восприятия. Молодежь должна самовыражаться, творить, добиваться успехов», — объяснил губернатор свой перформанс.