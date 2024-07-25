В Госдуме предложили печатать на купюрах и монетах изображения участников военной операции

В Госдуме предложили нанести на обновленные российские банкноты и монеты изображения погибших участников спецоперации и занятые российскими военными города. Об этом сообщает ТАСС.
Соответствующее письмо направила председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной первый замглавы комитета Думы по просвещению Яна Лантратова.
«Важно, чтобы они были не „памятными“, которые выпускаются ограниченными сериями, а массовыми, широко используемыми всеми жителями нашей страны.
Только в этом случае будут решены задачи увековечивания памяти о погибших героях и воспитания российской молодежи», — говорится в письме.
Лантратова предложила нанести на монеты портреты Героев России Владимира Жоги, Олега Шипицина, Адама Хамхоева и других, а на купюры — города Соледар, Артемовск, Работино, Авдеевка.
В октябре 2023-го Банк России представил модернизированные купюры в 1000 и 5000 рублей. Они будут поступать в оборот постепенно и обращаться наравне с банкнотами образца 1997 года.