Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 вновь перенесли. Теперь игра должна выйти в ноябре

Разработчики вновь перенесли релиз S.T.A.L.K.E.R. 2. Теперь игру обещают выпустить 20 ноября.
Ну ютуб-канале GSC Game World появился ролик с ироничным названием «Really, Again?». В нем показали роторный экскаватор с аномалией внутри.
Разработчики также опубликовали пост, в котором говорится, что причиной задержки стали технические ошибки и баги. «Мы знаем, что вы, возможно, устали ждать, и мы действительно ценим ваше терпение. Эти дополнительные два месяца дадут нам возможность исправить больше «неожиданных аномалий [багов]», — заявили в GSC Game World.
Это уже шестой перенос даты выхода. Ранее в GSC Game World говорили, что релиз игры состоится 5 сентября и называли эту дату финальной. А до этого разработчики обещали выпустить S.T.A.L.K.E.R. 2 в первом квартале 2024 года.
Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 состоится на ПК и Xbox Series X|S. Игра станет доступна по подписке Game Pass с первого дня выхода. Появится ли S.T.A.L.K.E.R. 2 на PlayStation 5 и если да, то когда это произойдет, неизвестно. По крайней мере, некоторое время тайтл будет эксклюзивом для Xbox. Разработчики пообещали делиться подробностями о проекте до его релиза.
В украинской студии GSC Game World говорили, что не будут продавать S.T.A.L.K.E.R. 2 в России из‑за военной операции. Также разработчики решили отказаться от русской озвучки, оставив только субтитры.
В апреле GSC представили трейлер под названием «Это не рай». В нем были показаны игровые локации и один из друзей главного героя по имени Рихтер. Он рассказывал, что в Припяти можно найти все: деньги, оружие, друга, врага, смерть и даже самого себя.
Еще разработчики сообщали, что прохождение нового шутера должно занять у игроков около 40 часов, при этом они смогут увидеть одну из четырех концовок, которые будут обусловлены решениями нескольких второстепенных квестов, а часть миссий может иметь разный результат в зависимости от принятых решений.
Первый S.T.A.L.K.E.R. вышел в 2007 году. Это шутер с элементами ролевой игры в жанре survival horror, в котором можно найти отсылки к повести братьев Стругацких «Пикник на обочине» и ее киноадаптации «Сталкер» Андрея Тарковского. Действие игры разворачивается на альтернативной Украине, в Чернобыльской зоне отчуждения.