Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 вновь перенесли. Теперь игра должна выйти в ноябре

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 состоится на ПК и Xbox Series X|S. Игра станет доступна по подписке Game Pass с первого дня выхода. Появится ли S.T.A.L.K.E.R. 2 на PlayStation 5 и если да, то когда это произойдет, неизвестно. По крайней мере, некоторое время тайтл будет эксклюзивом для Xbox. Разработчики пообещали делиться подробностями о проекте до его релиза.