«Головоломка-2» стала самым кассовым мультфильмом в истории

«Головоломка-2» вышла в мировой прокат 12 июня. В центре сюжета новой части все та же героиня Райли, которая успела стать подростком, а к оркестру чувств в ее голове присоединились Тревожность, Зависть, Смущение, Скука и Ностальгия. С помощью новых эмоций (а зачастую вопреки им) Райли решают проблемы, с которыми подростки сталкиваются в старшей школе: найти друзей, преуспеть в спорте и попросту вырасти.