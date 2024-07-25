«Головоломка-2» стала самым кассовым мультфильмом в истории

Сиквел «Головоломки» установил рекорд по кассовым сборам среди анимационных фильмов. Об этом говорится на сайте студии Disney.
Мультфильм Pixar собрал в мировом прокате 1,46 млрд долларов, опередив «Холодное сердце-2» (1,45 млрд) и «Братьев Супер Марио в кино» (1,36 млрд).
Больше второй «Головоломки» заработал в прокате ремейк «Короля льва» 2019 года от Disney. Но студия не относит его к анимационным фильмам, характеризуя картину как фотореалистичное кино. «Король Лев» создан на компьютере с помощью CGI-графики.
Среди всех фильмов «Головоломка-2», которая все еще в прокате, заняла тринадцатое место по кассе. Мировые сборы нового мультфильма Pixar превзошли «Барби», заработавшую 1,446 млрд долларов. В 2024 году вторая «Головоломка» стала единственной картиной, преодолевшей отметку в 1 млрд долларов.
«Головоломка-2» вышла в мировой прокат 12 июня. В центре сюжета новой части все та же героиня Райли, которая успела стать подростком, а к оркестру чувств в ее голове присоединились Тревожность, Зависть, Смущение, Скука и Ностальгия. С помощью новых эмоций (а зачастую вопреки им) Райли решают проблемы, с которыми подростки сталкиваются в старшей школе: найти друзей, преуспеть в спорте и попросту вырасти.
На фоне оглушительного успеха «Головоломки-2» в соцсетях появился новый тренд — люди делятся своими версиями эмоций, которые живут в их головах подобно Радости, Печали и другим персонажам мультфильма.