Перестрелки и погони в финальном трейлере «Бордерлендс»

На ютуб-канале Lionsgate Movies вышел финальный трейлер «Бордерлендс» — научно-фантастического боевика по одноименному шутеру. Фильм выйдет в мировой прокат 9 августа.
В ролик попали несколько сцен из предыдущего трейлера, включая момент с подрывом огромного монстра изнутри и взрывом в машине, когда в окно попадает моча, но есть и несколько новых эпизодов с перестрелками и погонями.
Фильм расскажет об охотнице за головами Лилит, которая нехотя возвращается на родную планету Пандора — самую хаотичную в галактике. Там героиня должна найти пропавшую дочь владельца оружейной корпорации «Атлас», для чего заключает союз с отъявленными негодяями.
Главные роли исполнили Кейт Бланшетт, Кевин Харт, Джек Блэк, Ариана Гринблатт, Эдгар Рамирес, Джейми Ли Кертис, Флориан Мунтяну и Джина Гершон.
Съемки фильма начались еще в 2021 году. Режиссером выступил хоррор-сатирик Илай Рот («Хостел», «Лихорадка», «Тайна дома с часами»), а сценарий написал Крейг Мазин («Мальчишник: Часть III», «Чернобыль»).
В январе 2023 года ленту отправили на недельные досъемки, за которые отвечал режиссер «Дэдпула» Тим Миллер, так как Рот работал над «Днем благодарения».