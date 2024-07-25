Константин Хабенский вернется в третьем сезоне сериала «Метод»

Константин Хабенский вернется к роли следователя Родиона Меглина в третьем сезоне сериала «Метод». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе «Кинопоиска».
Съемки «Метода» начнутся уже в августе, рассказал режиссер Юрий Быков на «Плюс Даче» в Пакгаузах в Нижнем Новгороде. Они пройдут в Москве, Петербурге, Выборге и Ярославле.
«„Метод“ — это страшная сказка. Это история, как мы с Хабенским говорили с самого начала, про грустного клоуна, который ищет других грустных клоунов.
И я очень хочу снять „Метод 3“ — в этом сезоне будут играть два больших, классных артиста, о которых пока мы не можем рассказать широкой аудитории. Но скоро вы все узнаете», — отметил режиссер.
«Метод 3» выйдет в 2025 году на «Кинопоиске» — через десять лет после премьеры первого сезона. Над продолжением шоу поработает творческая команда, придумавшая и создавшая первый сезон, в ее составе — шоураннер Максим Полинский. Сюжет пока держится в секрете.
Триллер рассказывает о неординарном следователе Родионе Меглине (Константин Хабенский) и выпускнице юрфака Есении Стекловой (Паулина Андреева), которая становится его стажером, чтобы расследовать причины гибели собственной матери.