Минтруд опубликовал календарь выходных на 2025 год

Министерство труда и соцзащиты опубликовало в своем телеграм-канале постановление о выходных днях в 2025 году.
В следующем году новогодние выходные продлятся 11 дней: с 29 декабря по 8 января, а майские выходные — с 1 по 4 мая и с 9 по 11 мая.
Минтруд собирается перенести выпавшее на субботу 4 января на пятницу 2 мая, воскресенье 5 января — на среду 31 декабря, субботу 23 февраля — на четверг 8 мая, субботу 8 марта — на пятницу 13 июня, а субботу 1 ноября — на понедельник 3 ноября.
«Такие переносы позволят оптимальным образом использовать эти дни, продлевать некоторые праздники», — отметили в ведомстве.