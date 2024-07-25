Роскачество нашло опасные бактерии в рыбном паштете «Путина»

В продукции девяти торговых марок выявили подмену рыбы. Речь о «Балтийском береге», «Аваче», «О’Кей», «Ашане», «Лунском море», «Вкусвилле», «Самокате», «Из лавки» и «Мирамаре». Некоторые производители заменили треску на более дешевый минтай, другие вместо форели и кеты положили горбушу или добавили ее дополнительно — также для удешевления.