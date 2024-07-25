Роскачество нашло опасные бактерии в рыбном паштете «Путина»

Роскачество проверило 16 торговых марок рыбных риетов, изготовленных в России, на безопасность, качество и соответствие маркировке. В рыбном паштете «Путина» обнаружились бактерии Bacillus cereus, которые могут вызвать пищевую токсикоинфекцию у людей с ослабленным иммунитетом.
В риетах из горбуши и кеты «Лента» превышено число микроорганизмов, установили эксперты. Причиной могли стать нарушения тепловой обработки, во время которой погибают микроорганизмы, или условий хранения.
Ни в одном товаре эксперты не нашли кишечную палочку, сальмонеллу, стафилококк, дрожжи или плесень. В риетах «Меридиан» и «Путина» обнаружили незаявленные в составе ингредиенты — крахмал и сахар.
В продукции девяти торговых марок выявили подмену рыбы. Речь о «Балтийском береге», «Аваче», «О’Кей», «Ашане», «Лунском море», «Вкусвилле», «Самокате», «Из лавки» и «Мирамаре». Некоторые производители заменили треску на более дешевый минтай, другие вместо форели и кеты положили горбушу или добавили ее дополнительно — также для удешевления.
Всем обязательным требованиям качества соответствуют риеты из желтоперого тунца «Вкусвилл» и «365 дней». Продукция под брендом «Санта Бремор» соответствует также опережающему стандарту Роскачества.