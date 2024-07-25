В Госдуму внесли законопроект об обязанности жильцов исторических зданий поддерживать их состояние

При этом порядок проведения некоторых работ в исторических домах предлагают упростить. Это касается ремонта систем электро-, тепло- и водоснабжения, водоотведения, пожарной сигнализации, видеонаблюдения и замены лифтов. Сейчас на объектах культурного наследия их можно проводить лишь под техническим и государственным надзором и после разрешения органа охраны объектов.