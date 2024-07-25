В Госдуму внесли законопроект об обязанности жильцов исторических зданий поддерживать их состояние

Сегодня в 10:36
Фото: Тихонова Пелагия/Агентство «Москва»

В Госдуму внесли законопроект, которые предлагает обязать владельцев квартир в домах, признанных объектами культурного наследия, поддерживать здания в техническом состоянии. Авторы инициативы — группа парламентариев во главе с зампредом Госдумы Петром Толстым, сенаторами Лилией Гумеровой и Ольгой Забраловой.

Согласно документы, владельцы квартир в домах—объектах культурного наследия обязаны будут поддерживать техсостояние здания «без ухудшения его физического состояния» и иных изменений.

При этом порядок проведения некоторых работ в исторических домах предлагают упростить. Это касается ремонта систем электро-, тепло- и водоснабжения, водоотведения, пожарной сигнализации, видеонаблюдения и замены лифтов. Сейчас на объектах культурного наследия их можно проводить лишь под техническим и государственным надзором и после разрешения органа охраны объектов.

В пояснительной записке говорится, что такие меры помогут «ускорить процессы сохранения и использования объектов культурного наследия». Кроме того, это поможет владельцам квартир «существенно сократить финансовые и временные затраты на проведение таких работ».

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