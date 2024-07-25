Мария Шарапова попала в топ-3 лучших теннисисток XXI века

Мария Шарапова попала на третью строчку в рейтинге лучших теннисисток XXI века по версии американского издания ESPN.
Основными достижениями спортсменки составители рейтинга выделили 36 титулов WTA за карьеру, пять из которых — турниры Большого шлема разных лет.
Лучшей теннисисткой этого века назвали Серену Уильямс с 73 титулами за всю карьеру. Второе место досталось ее сестре Винус — пятикратной чемпионке Уимблдона.
Действующая первая ракетка мира полька Ига Швентек заняла пятую строчку. В топ-10 вошли Жюстин Энен (Бельгия), Ким Клейстерс (Бельгия), Наоми Осака (Япония), Эшли Барти (Австралия), Ангелика Кербер (Германия) и Амели Моресмо (Франция).