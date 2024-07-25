Мария Шарапова попала в топ-3 лучших теннисисток XXI века

Сегодня в 10:47
Фото: @mariasharapova

Мария Шарапова попала на третью строчку в рейтинге лучших теннисисток XXI века по версии американского издания ESPN.

Основными достижениями спортсменки составители рейтинга выделили 36 титулов WTA за карьеру, пять из которых — турниры Большого шлема разных лет.

Лучшей теннисисткой этого века назвали Серену Уильямс с 73 титулами за всю карьеру. Второе место досталось ее сестре Винус — пятикратной чемпионке Уимблдона.

Действующая первая ракетка мира полька Ига Швентек заняла пятую строчку. В топ-10 вошли Жюстин Энен (Бельгия), Ким Клейстерс (Бельгия), Наоми Осака (Япония), Эшли Барти (Австралия), Ангелика Кербер (Германия) и Амели Моресмо (Франция).

В 2020 году Мария Шарапова объявила о завершении профессиональной спортивной карьеры.

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