На даче у жительницы Липецка обнаружили 290 кустов конопли

Липецкие полицейские установили 44-летнюю местную жительницу, которая выращивала коноплю в квартире и на даче. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
В квартире у злоумышленницы обнаружили 46 горшков с наркосодержащим растением и 153 грамма марихуаны, а на приусадебном участке — 290 кустов с коноплей и еще 314 граммов наркотика.
По словам женщины, она выращивала коноплю и изготавливала марихуану для личного употребления.
На нее возбудили уголовные дела о незаконном производстве наркотиков в крупном размере (часть 2 статьи 228, до 10 лет колонии) и о незаконном культивировании наркосодержащих растений (часть 1 статьи 231 УК, до двух лет лишения свободы).
Женщине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Недавно немецкая полиция помогла студенту вернуть украденный куст конопли, в который юноша положил трекер AirTag. С его помощью молодой человек нашел дом вора, а затем обратился в правоохранительные органы. Спустя несколько дней горшок с каннабисом вернулся к своему хозяину.