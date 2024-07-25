На даче у жительницы Липецка обнаружили 290 кустов конопли

Недавно немецкая полиция помогла студенту вернуть украденный куст конопли, в который юноша положил трекер AirTag. С его помощью молодой человек нашел дом вора, а затем обратился в правоохранительные органы. Спустя несколько дней горшок с каннабисом вернулся к своему хозяину.