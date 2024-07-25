На даче у жительницы Липецка обнаружили 290 кустов конопли

Сегодня в 09:59
Фото: МВД/VK

Липецкие полицейские установили 44-летнюю местную жительницу, которая выращивала коноплю в квартире и на даче. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В квартире у злоумышленницы обнаружили 46 горшков с наркосодержащим растением и 153 грамма марихуаны, а на приусадебном участке — 290 кустов с коноплей и еще 314 граммов наркотика.

Видео: УМВД по Липецкой области

По словам женщины, она выращивала коноплю и изготавливала марихуану для личного употребления.

На нее возбудили уголовные дела о незаконном производстве наркотиков в крупном размере (часть 2 статьи 228, до 10 лет колонии) и о незаконном культивировании наркосодержащих растений (часть 1 статьи 231 УК, до двух лет лишения свободы).

Женщине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Недавно немецкая полиция помогла студенту вернуть украденный куст конопли, в который юноша положил трекер AirTag. С его помощью молодой человек нашел дом вора, а затем обратился в правоохранительные органы. Спустя несколько дней горшок с каннабисом вернулся к своему хозяину.

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