Российский паспорт поднялся в рейтинге привлекательных

Сегодня в 09:44
Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Российский паспорт поднялся на шесть строчек в индексе привлекательности паспортов консалтинговой компании Henley & Partners.

Паспорт поднялся на шесть строчек в топе по сравнению с рейтингом января. Тогда он занимал 51 место. Сейчас документ находится на 45 позиции и делит ее вместе с Турцией.

При этом за полгода сократилось число мест, куда россияне могут въехать без визы. Сейчас граждане России без оформления документов могут въехать в 116 стран.

Лидером рейтинга остается паспорт Сингапура. Его обладателям доступны 195 стран. На второй строчке находятся Япония, Франция, Германия, Италия и Испания — по 192 страны, а на третьей расположились Австрия, Финляндия, Ирландия, Люксембург, Нидерланды, Южная Корея и Швеция — по 191 стране.

Последнюю 103-ю строчку в рейтинге занимает паспорт Афганистана. Его обладатели могут посетить без визы 26 стран, среди которых Бангладеш, Бурунди, Камбоджа, Острова Кука, Гаити, Кения, Мадагаскар, Сомали, Шри-Ланка и другие.

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