Райан Рейнольдс и Хью Джекман попали в Книгу рекордов Гиннеса

Райан Рейнольдс и Хью Джекман вошли в Книгу рекордов Гиннесса. Актеров наградили за тизер фильма «Дэдпул и Росомаха», который стал самым просматриваемым за 24 часа.
Ролик, премьера которого состоялся на Супербоуле, собрал 365 млн просмотров по всему миру на онлайн-платформах с 11 по 12 февраля. Рейнольдс шутливо отметил, что тизер смотрели примерно по 1 млн раз в течение 365 дней.
Актеру также вручили еще один сертификат Книги рекордов Гиннесса, но уже как совладельцу футбольного клуба Wrexham AFC.
В нем говорится, что ипподром в Рексхэме, Уэльс, считается старейшим международным футбольным полем, которое использовалось в течение 147 лет и 31 дня.
В мировой прокат «Дэдпул и Росомаха» выйдет 26 июля, а в России его начнут показывать с 29 июля в формате предсеансового обслуживания.