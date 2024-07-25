Райан Рейнольдс и Хью Джекман попали в Книгу рекордов Гиннеса

Сегодня в 08:50
Фото: Marvel Studios

Райан Рейнольдс и Хью Джекман вошли в Книгу рекордов Гиннесса. Актеров наградили за тизер фильма «Дэдпул и Росомаха», который стал самым просматриваемым за 24 часа.

Ролик, премьера которого состоялся на Супербоуле, собрал 365 млн просмотров по всему миру на онлайн-платформах с 11 по 12 февраля. Рейнольдс шутливо отметил, что тизер смотрели примерно по 1 млн раз в течение 365 дней.

Актеру также вручили еще один сертификат Книги рекордов Гиннесса, но уже как совладельцу футбольного клуба Wrexham AFC.

В нем говорится, что ипподром в Рексхэме, Уэльс, считается старейшим международным футбольным полем, которое использовалось в течение 147 лет и 31 дня.

В мировой прокат «Дэдпул и Росомаха» выйдет 26 июля, а в России его начнут показывать с 29 июля в формате предсеансового обслуживания.

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