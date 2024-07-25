Райан Рейнольдс и Хью Джекман попали в Книгу рекордов Гиннеса

Ролик, премьера которого состоялся на Супербоуле, собрал 365 млн просмотров по всему миру на онлайн-платформах с 11 по 12 февраля. Рейнольдс шутливо отметил, что тизер смотрели примерно по 1 млн раз в течение 365 дней.