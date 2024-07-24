Крис Хемсворт сыграет в фильме «Кодекс корсара». Он выйдет на Apple TV+

Австралийский актер Крис Хемсворт, известный по роли Тора в фильмах Marvel, сыграет в картине «Кодекс корсара». Об этом сообщил Deadline.
Хемсворт выступит сопродюсером проекта. В основу сюжета ляжет рассказ сценариста Джонатана Троппера. Сценарий фильма напишет он сам. Троппер также будет одним из продюсеров наряду с Беном Грейсоном.
Созданием «Кодекса корсара» займется Apple. Фильм снимут на ее студии, а затем выпустят на стриминговом сервисе Apple TV+. Лента описывается как научно-фантастическое таинственное приключение.
Ранее Троппер уже сотрудничал с Apple TV+. Он создал для платформы сериал «Твои друзья и соседи». Среди других проектов Троппера — «Проект „Адам“», «Банши», «Воин», «Видеть».