Бразильские ученые обнаружили в анализах атлантических акул кокаин

Ученые из Фонда Освальдо Круза в Бразилии обнаружили кокаин в анализах длиннорылых акул, обитающих в водах у берегов Рио-де-Жанейро. Об этом написали CNN, Би-би-си и The Guardian.
У 13 особей наркотик выявили в печени и мышечной ткани, причем в последней содержание кокаина было в три раза больше. В телах самок концентрация кокаина была выше, чем у самцов.
Исследователи считают, что наркотические вещества проникли в организмы акул из‑за загрязнения океана. Длиннорылые акулы, как пояснили специалисты, обитают в прибрежных водах Бразилии.
По словам экотоксиколога Эндрико Мендеса Саггиоро, кокаин попадает в Атлантику из‑за сбросов сточных вод и деятельности нелегальных лабораторий. Это следствие роста потребления наркотика в мире в последние десятилетия.
Согласно научным данным, около 22% потребителей кокаина живут в Южной Америке. Бразилия считается вторым по величине потребительским рынком в регионе. При этом инфраструктура очистки сточных вод на континенте оставляет желать лучшего.
Саггиоро отметил, что ранее ученые полагали, что океан загрязняется кокаином из‑за того, что наркоторговцы избавляются от наркотика, выбрасывая его в воде. Новое исследование показало, что проблема не в этом.
«В отличие от Мексики и Флориды, здесь мы обычно не сталкиваемся с тем, чтобы в океан сбрасывали или там теряли много тюков с кокаином», — пояснил исследователь.
Вредит ли кокаин акулам и как он сказывается на их поведении, неясно. Исследования относительно этого еще не проводились. Однако ранее специалисты выясняли, что наркотик наносит ущерб другим обитателям океана, к примеру, рыбам и мидиям. Кроме того, он вызывает у них «гиперактивное и неустойчивое поведение».
Потенциальное воздействие кокаина в океане на здоровье людей пока трудно оценить. Тем не менее, по словам ученых, «кокаин уже попал в пищевую цепочку, поскольку люди регулярно употребляют в пищу акул в Бразилии и многих других странах».