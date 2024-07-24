Бразильские ученые обнаружили в анализах атлантических акул кокаин

Вредит ли кокаин акулам и как он сказывается на их поведении, неясно. Исследования относительно этого еще не проводились. Однако ранее специалисты выясняли, что наркотик наносит ущерб другим обитателям океана, к примеру, рыбам и мидиям. Кроме того, он вызывает у них «гиперактивное и неустойчивое поведение».