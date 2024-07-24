В российский кинопрокат выйдет драма «Телец» с Machine Gun Kelly и Меган Фокс

«Мне всегда была близка моя темная сторона, и „Телец“ стал шансом побыть самим собой, показать то, что на самом деле происходит в моей голове. В кино я и сам с большим интересом наблюдал бы за человеком, для которого саморазрушение — вторая натура, чем за притворяющимся актером», — отметил сам музыкант.