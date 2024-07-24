В российский кинопрокат выйдет драма «Телец» с Machine Gun Kelly и Меган Фокс

Фильм «Телец», главную роль в котором исполнил музыкант Machine Gun Kelly, выйдет 1 августа в российский кинопрокат. Об этом «Афиша Daily» рассказала дистрибьютерская компания Mainstream, которая выпустит ленту на экраны.
Мировая премьера драмы состоялась на Берлинском кинофестивале. Картина представила историю о музыканте, который проводит дни и ночи в поисках вдохновения для своей лучшей песни, пока его жизнь идет под откос.
Папарацци преследуют его после раставания с женой, лейбл требует выпустить новые треки, дилер и бывшая возлюбленная толкают героя все дальше в пустоту. И лишь ассистентка Илана помогает артисту жить, оберегая его от неприятностей.
Дистрибьютеры называют «Тельца» «завораживающе красивой историей с атмосферой Дэвида Линча о славе, творчестве и музыкальной индустрии». Критики же советуют фильм поклонникам Machine Gun Kelly, желающим понять его лучше.
«Мне всегда была близка моя темная сторона, и „Телец“ стал шансом побыть самим собой, показать то, что на самом деле происходит в моей голове. В кино я и сам с большим интересом наблюдал бы за человеком, для которого саморазрушение — вторая натура, чем за притворяющимся актером», — отметил сам музыкант.
Режиссером и сценаристом картины выступил Тим Саттон, автор «Последнего сына». Он назвал свою работу «данью уважения фильму Гаса Ван Сента „Последние дни“, посвященному последним дням Курта Кобейна».
«Другим важным источником вдохновения стала иcтория Вольфганга Амадея Моцарта. Он — одна из величайших рок-звезд всех времен. Все, чего он действительно хотел, — создавать музыку, но ему все мешали. Тогда он решил написать свой реквием. Это и есть история „Тельца“», — сказал кинематографист.
Роль бывшей жены главного героя фильма исполнила актриса Меган Фокс, звезда «Трансформеров» и невеста Machine Gun Kelly в реальной жизни. В актерский состав ленты также вошли Мэдди Хассон («Злое»), Скут Манэри («Камон Камон») и Деметриус Фленори («Эйфория»).