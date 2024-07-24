98-летний физик получила докторскую степень спустя 75 лет после того, как открыла новую частицу

98-летняя ученая Розмари Фаулер из Великобритании получила докторскую степень спустя 75 лет после того, как открыла частицу каон и помогла своему научному руководителю получить Нобелевскую премию. Об этом рассказал The Guardian.
Женщине присудили почетную научную степень в университете Бристоля, где она когда‑то училась. Розмари оставила учебу в 1949 году и вышла замуж за физика Питера Фаулера. Это решение ученая назвала «прагматическим».
В браке Розмари родила троих детей, о которых заботилась после ухода из университета. Свое главное научное открытие она сделала в возрасте 22 лет — оно серьезным образом повлияло на развитие физики.
Ректор Бристольского университета Пол Нурс лично поздравил Фаулер с получением докторской степени. Женщина назвала случившееся «большой честью» и отметила, что после ухода из университута «не сделала ничего, что заслуживало бы особого уважения».
Нурс же подчеркнул, что Фаулер «проложила путь к важнейшим открытиям, которые продолжают определять работу современных физиков и наше понимани Вселенной». Он высоко оценила «интеллектуальную строгость и любознательность» женщины.
Файлер родилась в Саффолке в 1926 году. С детства она преуспевала в математике и естественных науках. В университете Розмари была единственной девушкой на своем курсе. Трое ее детей также стали учеными. В частности, дочь Розмари Мэри изучала математику и геофизику в Кембридже.