98-летний физик получила докторскую степень спустя 75 лет после того, как открыла новую частицу

Файлер родилась в Саффолке в 1926 году. С детства она преуспевала в математике и естественных науках. В университете Розмари была единственной девушкой на своем курсе. Трое ее детей также стали учеными. В частности, дочь Розмари Мэри изучала математику и геофизику в Кембридже.