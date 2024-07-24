Вибрации от концерта Трэвиса Скотта в Милане приняли за землетрясение

Несколько жителей Милана сообщили о толчках, которые приняли за землетрясение. Но, по-видимому, это был концерт Трэвиса Скотта, пишет итальянское издание Il Messaggero.
Трэвис Скотт собрал на миланском ипподроме под открытым небом 80 тыс. человек. Вот как это выглядело:
Выступление прошло вечером 23 июля. В это же время в соцсетях стали появляться сообщения местных жителей о землетрясении — один из пользователей сказал, что почувствовал три заметных толчка.
В итальянском Национальном институте геофизики и вулканологии землетрясения не зафиксировали. Так что, вероятно, всему виной именно концерт.
К тому же итальянские фанаты Скотта уже дважды вызывали землетрясение в прошлом году — в июне в том же Милане и в августе в Риме. Итальянский сейсмолог тогда пояснял, что 60 тыс. человек весом по 70 килограммов, прыгая на высоту 15 сантиметров, создают толчки эквивалентные землетрясению магнитудой 1,3. Их способна зарегистрировать сейсмическая станция, расположенная на расстоянии 9 километров.
Искусственные землетрясения под силу вызвать не только фанатам Скотта, но и поклонникам Тейлор Свифт. В июле 2023 года на концерте певицы в Сиэтле они произвели сейсмическую активность магнитудой 2,3, что стало рекордным показателем для штата.