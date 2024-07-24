Вибрации от концерта Трэвиса Скотта в Милане приняли за землетрясение

К тому же итальянские фанаты Скотта уже дважды вызывали землетрясение в прошлом году — в июне в том же Милане и в августе в Риме. Итальянский сейсмолог тогда пояснял, что 60 тыс. человек весом по 70 килограммов, прыгая на высоту 15 сантиметров, создают толчки эквивалентные землетрясению магнитудой 1,3. Их способна зарегистрировать сейсмическая станция, расположенная на расстоянии 9 километров.