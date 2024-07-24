В России выпустят мультсериал «Русские супергерои». Его называют отечественными «Мстителями»

Иранская студия Sky Frame выпустит мультсериал «Русские супергерои», который в сети уже называют отечественными «Мстителями». Об этом сообщил «Бюллетень кинопрокатчика».
Героями шоу станут вдохновленные русским фольклором персонажи: «святая воительница» Яга, увлеченный нанотехнологиями и алхимией Кощей, защитник природы Леший и Пересвет, сын Даждьбога.
На экраны выйдет сразу два анимационных проекта: помимо сериала, к релизу готовится 3D-шоу для аудитории от шести лет. Авторы утверждают, что задумка «Русских супергероев» оригинальная и не имеет аналогов в мире.
Производство мультсериалов может начаться в 2024 году. В каждом из шоу будет по 52 эпизода. Предполагается, что они будут воспитывать в детях любовь к русской культуре и приверженность отечественным ценностям.
Помимо анимационных шоу, планируется выпустить серию комиксов. Первые выпуски уже появились в продаже: они рассказывают о приключениях Зари, Бабы Яги и Ермака.
«У нас уже сейчас сданы в тираж еще 2 комикса, до конца года у нас их будет уже около 10. Также, мы надеемся, что в конце октября выйдет первый том из пятитомника, который мы сейчас дорисовываем. Это будет большая история, в которой мы расскажем историю создания Вселенной», — рассказал писатель Олег Рой.