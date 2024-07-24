В России выпустят мультсериал «Русские супергерои». Его называют отечественными «Мстителями»

«У нас уже сейчас сданы в тираж еще 2 комикса, до конца года у нас их будет уже около 10. Также, мы надеемся, что в конце октября выйдет первый том из пятитомника, который мы сейчас дорисовываем. Это будет большая история, в которой мы расскажем историю создания Вселенной», — рассказал писатель Олег Рой.