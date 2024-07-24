Фестиваль «Место силы» объединил ведущих специалистов театральной сферы

«Мы хотим поделиться нашими лучшими практиками. Рассказать, что мы уже делаем в театре Вахтангова, что приносит результат, улучшает жизнь российского театра, приносит дополнительные доходы. Уверен, что это будет интересно и полезно управленцам, администраторам, директорам театров. Наша цель — создать единое культурное пространство в стране. Чтобы не было так, что есть только Москва и Санкт-Петербург — две культурные столицы», — рассказал Кирилл Крок.