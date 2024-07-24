Фестиваль «Место силы» объединил ведущих специалистов театральной сферы

В Приморье с 21 по 25 июля проходит молодежный театральный фестиваль «Место силы — Владивосток». В его деловой и просветительской программах участвуют более 30 деятелей культуры и почти 200 слушателей. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы.
Среди участников — директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок, профессор Школы-студии МХАТ Ольга Егошина и декан театроведческого факультета ГИТИС Ольга Зайчикова. Последние руководят на фестивале лабораторией культурной журналистики.
Другую лабораторию проводит основатель студии SounDrama Владимир Панов. Его ученики поставили спектакль по пьесе Всеволода Вишневского «Оптимистическая трагедия» в жанре саунд-драма. Его покажут на церемонии закрытия фестиваля.
Мастер-классы и интенсивы организовали во Владивостоке также Марина Брусникина, Сергей Щедрин, Илья Бочарников и Михаил Милькис. Знаниями делились SMM-специалисты Никита Тимохин, Александр Амбалов и Наталья Орлова. Всего же в программе «Места силы» — свыше ста образовательных мероприятий.
Самых творческих и креативных участников фестиваля отметят премией «Золотая рыбка». Ее вручат лучшим молодым артистам, критикам, менеджерам и журналистам. Они получат возможность пройти осенью стажировку в Театре имени Вахтангова в Москве.
«Мы хотим поделиться нашими лучшими практиками. Рассказать, что мы уже делаем в театре Вахтангова, что приносит результат, улучшает жизнь российского театра, приносит дополнительные доходы. Уверен, что это будет интересно и полезно управленцам, администраторам, директорам театров. Наша цель — создать единое культурное пространство в стране. Чтобы не было так, что есть только Москва и Санкт-Петербург — две культурные столицы», — рассказал Кирилл Крок.
Вручение премий пройдет 25 июля на церемонии закрытия фестиваля в Приморском театре молодежи.