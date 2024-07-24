Помочь собакам из приюта и поучаствовать в мастер-классах можно будет в московской усадьбе

Сегодня в 20:44
Фото: Victoria_kg/Telegram

Москвичка Виктория, которая помогает бездомным собакам, проведет 28 июля в Усадьбе Муравьевых-Апостолов благотворительное мероприятие.

Пришедшие смогут познакомиться с подопечными Виктории в поисках дома, передать им корм, поводки, игрушки и ветеринарные средства, поучаствовать в лотерее и мастер-классах для взрослых и детей.

В программе также — встреча собак-выпускников, игра в «Мафию» и экскурсия по исторической усадьбе. На территории организуют фудкорт и маркет. Мероприятие продлится с 15.00 до 20.00.

Виктория ждет на встречу не только подписчиков и выпускников, но и тех, кто не брал у нее собаку.

Это будет уже третье благотворительное мероприятие, которое в усадьбе Муравьевых-Апостолов организует Виктория. Предыдущие проходили в 2022-м и 2023-м — тоже в конце июля.

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