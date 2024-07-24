У берегов Нью-Гэмпшира кит выпрыгнул из воды и опрокинул рыбацкую лодку

Сегодня в 19:36
Фото: WFAA/YouTube

У берегов американского штата Нью-Гэмпшир горбатый кит атаковал рыбацкую лодку. Он выпрыгнул из воды и опрокинул судно, на борту которого находились двое мужчин. Об этом сообщил CBS News.

Иницидент попал на видео. На нем видно, что рядом с китом находилось еще несколько лодок. На одной из них были братья-подростки Колин и Уайетт Ягер, которые пришли на помощь оказавшимся посреди океана рыбакам.

Мужчины не пострадали. «К счастью, кит был достаточно медленным, и я смог отплыть подальше от лодки, прежде чем она полностью перевернулась», — рассказал Грег Паккетт, которого выбросило за борт после нападения кита.

Он отметил, что, к счастью, быстро среагировал на произошедшее. «Вы знаете, что рискуете, когда выходите сюда. Но то, что случилось с нами сегодня утром, действительно необычно», — отметил Паккетт.

Братья Ягер назвали инцидент «совершенно нереальным». Видео показывает, что молодых людей испугало поведение кита. Тем не менее подростки вытащили Паккетта и его приятеля из воды спустя минуту после крушения лодки.

Представители береговой охраны поблагодарили Колина и Уайетта за спасение рыбаков. Они также сообщили, что лодку позднее транспортировали на берег. Кит, по информации спасателей, не пострадал.

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